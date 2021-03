Life of Delta: l'avventura grafica sci-fi si presenta in video al Future Games Show

In coincidenza dell'evento che ha preceduto il Future Games Show, gli sviluppatori di Airo Games hanno svelato Life of Delta, un'avventura grafica in salsa sci-fi che sarà disponibile su PC e console nel corso del 2021.

Life of Delta è un'avventura punta e clicca ambientata in una dimensione post-apocalittica: la Grande Guerra ha segnato la fine della civiltà umana e gli unici sopravvissuti sono dei robot di servizio e delle lucertole umanoidi scaturite dal fallout radioattivo.

Il protagonista del titolo è Delta, un piccolo automa che, per cercare di sopravvivere in questo ambiente ostile riunendosi al suo amico perduto, dovrà imbarcarsi in un lungo viaggio. Il titolo proporrà 25 livelli disegnati a mano e ambientati in un Giappone post-apocalittico, ciascuno con decine di minigiochi da completare per avanzare nella stori.

I puzzle ricreati da Airo Games faranno leva sulla curiosità di Delta e, naturalmente, sulla capacità degli utenti di venire a capo degli enigmi nel minor tempo possibile. Ad arricchire ulteriormente il titolo ci penseranno una colonna sonora originale e le centinaia di animazioni ricreate dagli autori per dare vita a personaggi, scenari e filmati interattivi.

L'uscita di Life of Delta è prevista nel corso di quest'anno su PC e console. Nell'attesa di conoscere la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo progetto, vi lasciamo al video e alle immagini di Life of Delta.