Lifeless Moon: il platform spaziale arriva ad agosto, ecco il video gameplay

Dopo essersi premurato di lanciare su Game Pass il sandbox fantasy Homestead Arcana, il publisher Serenity Forge si unisce a Stage 2 Studios per preannunciare l'imminente arrivo sul mercato di Lifeless Moon, un platform adventure in terza persona con protagonisti due astronauti.

Descritto dagli stessi sviluppatori come il successore spirituale di Lifeless Planet, Lifeless Moon cala i patiti del genere nella tuta da astronauta di due esploratori incaricarti di condurre delle ricerche sul lato nascosto della Luna che, per chissà quale ragione, ritroveranno sul nostro satellite naturale le rovine di una città immersa in un ambiente tipicamente 'terrestre'.

La misteriosa spedizione sulla Luna a cui dovremo partecipare ci vedrà quindi utilizzare il jetpack degli astronauti per esplorare i biomi di questa singolare metropoli terrestre nascosta tra le grotte di regolite. Il nostro compito sarà perciò quello di venire a capo di questo enigma per scoprire quali siano le origini della città lunare e chi ne ha ordinato la costruzione.

Il lancio di Lifeless Moon è previsto per il 10 agosto su PC: in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa esperienza platform adventure in salsa spaziale.