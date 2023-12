Light No Fire ambisce ad essere immenso! È il primo open world degno di questo nome?

Dopo aver creato un universo fantascientifico senza confini con No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games sono tornati con "i piedi a terra" con Light No Fire, un nuovo gioco per il quale stanno dando forma ad un pianeta virtuale che ambisce a superare l'estensione nella nostra stessa Terra.

Light No Fire è in lavorazione da ben cinque anni grazie all'impegno di un totale di 12 sviluppatori, un numero che impallidisce dinanzi alla forza lavoro degli studi di sviluppo di alto profilo. Ciononostante le ambizioni sono elevatissime, dal momento che Hello Games si vanta di essere "un piccolo team a cui piace fare grandi cose".

Questa nuova produzione intende unire avventura, costruzione, sopravvivenza ed esplorazione all'interno di un mondo aperto dall'estensione ragguardevole, nel quale i giocatori saranno liberi di erigere edifici permanenti, costruire una vita assieme ai propri compagni ed esplorare nuove regioni, tutte caratterizzate da nemici, biomi e risorse uniche. Stando al capo dello studio, Sean Murray, anche scalare una montagna rappresenterà un'esperienza titanica ed indimenticabile, dal momento che in Light No Fire ce ne sono alcune anche più alte dell'Everest! La scalata di una singola vetta potrebbe richiedere ore e ore, regalando nel frattempo scorci su valli, fiumi, canyon e laghi. L'esplorazione sarà favorita anche dalla possibilità di solcare i cieli in groppo ai draghi, cavalcare animali selvatici sulla terraferma e salpare per attraversare gli oceani.

Non sono ancora noti dettagli come il numero massimo di giocatori sui server, ma su queste basi Light No Fire si candida a diventare il primo open world davvero degno di questo nome. Ne abbiamo discusso anche sul canale YouTube di Everyeye, in particolare nel video che vi consigliamo di visionare in apertura a questa notizia. L'uscita è fissata nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con un piano di supporto post-lancio che nelle ambizioni di Hello Games dovrebbe durare almeno 10 anni come per No Man's Sky.