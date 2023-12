Light No Fire batte tutti: è ancora il suo il trailer dei The Game Awards con più visual!

Nella notte dell'8 dicembre, il mondo videoludico ha potuto assistere alle prodezze di Light No Fire, il gioco in cui No Man's Sky incontra Skyrim e che giungerà prossimamente come risultato del duro lavoro di Hello Games. Sono passati 7 giorni dalla fine dei The Game Awards, ma non è calato affatto l'interesse per Light No Fire; anzi, tutt'altro.

La top 5 del trailer più visto ai The Game Awards ha riservato tante sorprese, come visto dai risultati conseguiti dai giochi in elenco. Rispetto ai dati di cinque giorni fa, nessuno dei cinque titoli ha ceduto il proprio posto al resto del settore: Light No Fire detiene ancora il record del trailer più visto dei TGA 2023, ma i numeri registrati sono di gran lunga aumentati. La stessa cosa si può dire per gli altri membri dell'elenco sopracitato, ma Hello Games ha fatto centro nel cuore dell'industry.

Il trailer di Light No Fire ha ora 9,8 milioni di visualizzazioni, ma che dire per gli altri quattro giochi? Qui a seguire trovate la classifica completa:

Light No Fire: 9,8 milioni di visualizzazioni;

Marvel's Blade: 4,3 milioni di visualizzazioni;

God of War Ragnarok Valhalla: 3,8 milioni di visualizzazioni;

Jurassic Park Survival: 1,9 milioni di visualizzazioni;

Monster Hunter Wilds: 1,8 milioni di visualizzazioni.

Facendo un rapido confronto con le informazioni giunte negli scorsi giorni, possiamo osservare un incremento di 5,4 milioni di visualizzazioni per quello che è uno dei giochi (se non il gioco) che ha riscosso maggior interesse da parte del pubblico. L'arrivo di Light No Fire sul mercato è ancora lontano, ma i fan di Hello Games sono impazienti di saperne di più sul venturo progetto.