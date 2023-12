Light No Fire: No Man's Sky incontra Skyrim nel nuovo free roaming di Hello Games!

Dopo aver fatto da sfondo alla presentazione di OD A Hideo Kojima Game, il palco dei Game Awards 2023 accoglie Sean Murray: l'istrionico game designer inglese ha colto l'occasione offertagli dallo show losangelino per svelare Light No Fire, un sandbox open world sulle orme di No Man's Sky.

Il nuovo progetto in lavorazione presso le fucine digitali di Hello Games assumerà i contorni di un'esperienza free roaming "che parla di avventura, costruzione, sopravvivenza ed esplorazione insieme. Light No Fire è ambientato su un pianeta fantastico grande quanto la Terra che unisce la profondità di un GDR alla libertà di un sandbox votato alla sopravvivenza".

Il sito ufficiale di Light No Fire aperto da Hello Games ci aiuta a delineare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico di questa proprietà intellettuale che pesca a piene mani dal lavoro svolto dal team al seguito di Sean Murray e da opere come Skyrim o Valheim.

"Costruisci una vita insieme. Incontra giocatori da tutto il mondo, costruisci una vita, esplora e sopravvivi insieme. Costruisci edifici e comunità persistenti, oppure parti da solo per scoprire il mondo per gli altri. Un mondo veramente aperto, senza confini, su una scala mai tentata prima. Un pianeta estremamente vario e denso, pieno di biomi coinvolgenti, nemici unici e risorse preziose da scoprire. Light No Fire ti presenta un'antica terra da scoprire. Uno in cui non sei tu l'eroe. Ricco di tradizione, mistero e una lotta costante per la sopravvivenza. Ispirato all'avventura, al fascino e all'immaginazione che amiamo del fantasy classico."

Il lancio di Light No Fire dovrebbe avvenire nel corso del 2024 su una rosa di piattaforme che dovrebbe comprendere PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.