Light No Fire: novità in arrivo? Il papà di No Man's Sky stuzzica i fan sui social

Il videogioco con il trailer più popolare dei TGA 2023, Light No Fire, è al centro delle attività social portate avanti in questo inizio 2024 da Sean Murray, il papà di No Man's Sky.

Il boss di Hello Games ha infatti deciso di inaugurare il nuovo anno solleticando la curiosità dei milioni di appassionati di No Man's Sky che guardano con interesse a Light No Fire, un open world con montagne alte chilometri e una mappa free roaming di dimensioni planetarie (letteralmente!).

Ebbene, l'istrionico sviluppatore inglese suggerisce l'arrivo di novità riguardanti Light No Fire condividendo sui social una fan art pubblicata di recente dal redditor Rigogen: l'immagine condivisa sui social dal massimo esponente di Hello Games prende spunto dalle suggestive scene del reveal trailer del 'sequel medievale' di No Man's Sky.

Chi segue con attenzione le attività social di Murray sa perfettamente che il designer inglese è solito precedere le comunicazioni del suo team (come l'annuncio degli update di No Man's Sky) con delle fan art e degli screenshot accompagnati da messaggi con semplici emoji, da qui la curiosità instillata nella community da questo suo apparentemente 'innocuo' post: non a caso, in tanti stanno affollando la bacheca dei commenti su Twitter/X per esortare il papà di NMS a condividere nuove informazioni e, perché no, svelare la data di lancio di Light No Fire su PC e console. Anche voi attendete con impazienza l'arrivo di nuovi dettagli e gameplay su Light No Fire? Fatecelo sapere con un commento.