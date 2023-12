Light No Fire: il 'primo vero open world' permetterà di scalare montagne alte chilometri!

In un certo senso, si potrebbe dire che tra le più grandi sorprese dei TGA vi sia proprio il progetto di Hello Games: No Man's Sky è pronto ad incontrare Skyrim in Light No Fire, il nuovo free roaming della software house che promette esperienze videoludiche mai provate finora. Come detto da Sean Murray, Light No Fire è il "primo vero open world".

Sappiamo che il "sequel medievale" di No Man's Sky, Light No Fire, è in sviluppo da 5 anni, così come siamo venuti a conoscenza delle grandi ambizioni del gruppo di sviluppatori: come affermato sul palco dell'evento diretto da Geoff Keighley, infatti, Light No Fire sarà ambientato in un pianeta grande quanto la Terra e senza confini. Ma c'è di più, perché l'avventura multigiocatore incentrata sull'esplorazione e sulla sopravvivenza regalerà ambientazioni e sfide da urlo.

Nello specifico, ad aver attirato ulteriormente l'attenzione dei videogiocatori vi è stata un'altra affermazione dello stesso Murray, amministratore delegato di Hello Games: in Light No Fire sarà possibile "scalare montagne vere, non come quelle dei videogiochi, ma alte chilometri, più alte dell'Everest". Non c'è che dire: l'ambizione degli sviluppatori è senza precedenti, ma sarà proprio questo il videogioco che darà il via ad una nuova frontiera degli Open World? Il desiderio di supportare il gioco per tanti anni dal suo post-lancio, insieme alle premesse del titolo in sé, porterebbe a pensare di sì a primo acchito, ma non ci resta che attendere l'uscita del progetto per poter contemplare ciò che è stato realizzato da Hello Games.