E Se Light No Fire ha problemi al lancio? 'Si sistema dopo', dice CD Projekt RED

Ai The Game Awards 2023 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Light No Fire, il nuovo progetto di Sean Murray e dei ragazzi di Hello Games previsto nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

E proprio come il precedente lavoro dello studio, No Man's Sky, promette già da ora di essere davvero ambizioso: Murray descrive infatti Light No Fire come il primo vero open world, essendo ambientato in un pianeta enorme quanto la Terra e permettendo tra le altre cose anche di scalare anche montagne alte svariati chilometri. Proprio la grossa ambizione alla base dell'opera non poteva non essere soggetta a qualche battuta da parte dei fan, considerati gli iniziali problemi riscontrati da No Man's Sky al lancio nel 2016.

Su Twitter/X lo stesso Murray ha ricondiviso il commento di un giocatore pubblicato subito dopo la presentazione ufficiale di Light No Fire: "Ok Sean, non fare troppe promesse, dì semplicemente che stai lavorando a qualcosa e mostra qualche filmato. STO CREANDO LA TERRA", ha ironizzato il follower. A rispondere all'ironico messaggio c'è stata anche CD Projekt RED, che ha voluto scherzare a sua volta dicendo a Murray che, qualora il futuro lancio di Light No Fire non dovesse andare per il verso giusto, "puoi sempre sistemarlo dopo", per poi concludere facendo i complimenti ad Hello Games per "l'impressionante reveal" del loro nuovo progetto.

Sia No Man's Sky di Hello Games che Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sono opere andate incontro ad un lancio molto difficile ma poi letteralmente rinate negli anni a venire grazie al continuo supporto dei rispettivi sviluppatori. Chiaramente l'augurio è che Light No Fire sia un prodotto del tutto soddisfacente già dal day one.