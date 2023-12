Light No Fire: il 'sequel medievale' di No Man's Sky è in sviluppo da 5 anni

Dopo aver promesso un 2024 'spaziale' con le nuove espansioni gratis di No Man's Sky, Sean Murray ha solleticato la curiosità dei tantissimi appassionati del sandbox spaziale svelando che il nuovo titolo free roaming di Hello Games, Light No Fire, si trova in uno stadio di sviluppo davvero molto avanzato.

Nel rimbalzare sui social l'avvenuto annuncio di Light No Fire con il gameplay trailer dei TGA 2023, il boss della casa di sviluppo indipendente con sede a Guildford (Regno Unito) si rivolge ai milioni di fan di No Man's Sky per dirsi "incredibilmente emozionato di presentarvi il nostro nuovo videogioco: ci stiamo lavorando da cinque anni!".

Basta dare un'occhiata alle scene ingame e in-engine del filmato datoci in pasto da Murray in chiusura dei Game Awards, d'altronde, per accorgersi dell'avanzato stadio di sviluppo di un titolo che punta a proiettarci in una mappa fantasy delle dimensioni della Terra, con un'infinità di attività da svolgere liberamente sia da soli che in compagnia degli altri avventurieri incontrati in rete.

Sempre dal trailer di Light No Fire emerge il tenore survival di un'opera indipendente che proverà a esprimere al meglio della poliedrica esperienza di gioco di No Man's Sky, e magari a superarne le limitazioni e criticità imposte dall'utilizzo esteso di un motore a generazione procedurale. Restiamo quindi in attesa di conoscere la data di lancio di Light No Fire su PC e console (supponiamo PlayStation 5 e Xbox Series X|S) e, nel frattempo, vi lasciamo ai commenti per sapere che cosa ne pensate dell'ultima fatica sandbox di Hello Games.