Lighthouse Games è realtà: il creatore di Forza Horizon torna con un nuovo gioco

Ha inizio una nuova esperienza lavorativa per Gavin Raeburn, co-fondatore ed ex membro di Playground Games. Il game designer ha annunciato la nascita del suo nuovo studio, Lighthouse Games, composto da talenti provenienti da tutto il mondo e già al lavoro sul loro primo progetto.

La neonata software house guidata dal creatore dell'originale Forza Horizon è composta anche da diversi ex componenti di Playground Games, come conferma lo stesso Raeburn in un comunicato stampa. "Sono felice che 30 ex colleghi ed altri pesi massimi dell'industria hanno deciso di seguirmi a Lighthouse. Con Forza Horizon, io e Playground abbiamo creato uno dei franchise di Xbox di maggior successo di tutti i tempi. Anno dopo anno abbiamo raggiunto giochi dal significativo successo commerciale ed acclamati dalla critica, a seguito dei miei successi a Codemasters dove mi sono occupato di DiRT, GRID e F1", dichiara Raeburn.

Non è chiaro al momento a quale IP lo studio stia lavorando, se una già nota oppure completamente inedita, ma dato il background degli sviluppatori coinvolti, è altamente probabile che Lighthouse Games stia preparando il suo primo Racing Game: "Quel DNA è ora parte di Lighthouse e, grazie ad esso, intendiamo costruire qualcosa di davvero speciale sfruttando la nostra esperienza per creare un franchise che possa ridefinire il genere", sottolinea Raeburn a proposito dello scopo che lui ed il suo gruppo si sono prefissati con la loro prossima produzione.

Gavin Raeburn aveva lasciato Playground Games a inizio 2022 e, dopo un periodo di silenzio, è pronto per tornare in scena con un nuovo progetto. Sempre a proposito di sviluppatori che hanno lavorato alla serie di Forza Horizon, a inizio 2023 è stato fondato il nuovo studio Tripla A Maverick Games, che vede tra le sue fila alcuni membri di spicco di Playground Games.