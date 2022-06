Lightyear, dal cinema a PS1: il demake del film Pixar per la prima PlayStation

Dopo aver potuto osservare in azione il demake di Elden Ring per Game Boy, è il momento di lasciare le lande dell'Interregno per dirigersi invece verso l'infinito e oltre, grazie ad un'altra creazione della community videoludica.

In occasione del debutto di Lightyear nei cinema di tutto il mondo, il content creator attivo su YouTube come Hoolopee ha infatti deciso di rivolgere all'inedito lungometraggio un simpatico omaggio. Come potete osservare direttamente in apertura a questa news, l'appassionato ha trasformato lo spin-off di Toy Story in un ipotetico videogioco per la prima PlayStation.



Per presentare al pubblico del 1999 il nuovo Lightyear, Hoolopee ha confezionato un divertente trailer dedicato, che ripropone in chiave retro il video di annuncio del film Pixar. La trasformazione della dettagliata estetica del lungometraggio d'animazione in un videogioco anni Novanta è sicuramente efficace, con una resa di personaggi e ambientazioni che rievoca l'epoca della prima home console di casa Sony. Cose ne pensate, avreste giocato a Lightyear sulla vostra PlayStation 1?

In chiusura, vi ricordiamo che la nuova pellicola Pixar è ora al cinema: per tutti i dettagli relativi alla space opera animata, potete dirigervi verso la recensione di Lightyear disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura del nostro Gabriele Laurino.