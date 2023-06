Lightyear Frontier: il multiplayer del 'No Man's Sky contadino' nel nuovo video

Il 'No Man's Sky contadino' Lightyear Frontier si mostra nuovamente in video nel corso dell'Xbox Games Showcase Extended, con Frame Break che focalizza le attenzioni degli appassionati di sandbox sci-fi sulle attività da svolgere in multiplayer cooperativo.

Il titolo, lo ricordiamo, prende spunto dalle atmosfere dell'ormai celebre sandbox fantascientifico di Hello Games per trasporle in un'esperienza da vivere su un pianeta alieno: l'incarico affidato al nostro alter-ego sarà quello di addentrarsi nelle aree più misteriose di questo mondo e reperire le risorse per realizzare le infrastrutture di un campo base, un'installazione che si renderà necessaria per provvedere ai bisogni dei futuri coloni provenienti dalla Terra.

Nel corso dell'avventura a mondo aperto sarà possibile sfruttare gli strumenti ipertecnologici forniti dalla propria astronave e, soprattutto, dall'Intelligenza Artificiale integrata nel sistema operativo di un esoscheletro multifunzione.

Come testimoniato dal nuovo video, i giocatori potranno spezzare il ritmo delle attività singleplayer accogliendo nella propria partita gli altri esploratori e i loro esoscheletri senzienti, in modo tale da ricevere assistenza nelle attività di costruzione dell'insediamento, nella raccolta delle risorse e nella ricerca scientifica sul campo.

Anche in funzione dell'ultimo rinvio di Lightyear Frontier, il lancio della nuova avventura sandbox di Frame Break è previsto per l'inizio del 2024 su PC, Xbox Series X|S e dal day one nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.