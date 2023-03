Lightyear Frontier si farà attendere: slitta l'Early Access del 'No Man's Sky contadino'

Lightyear Frontier, il 'No Man's Sky contadino' di Frame Break, non uscirà questa primavera su PC, Xbox e Game Pass: a darne l'annuncio sono gli stessi sviluppatori indipendenti con un messaggio in cui si dicono rammaricati e forniscono dei chiarimenti.

Tra le motivazioni addotte dagli autori di Lightyear Frontier c'è ovviamente l'interesse, da parte di Frame Break, di non commettere l'errore di lanciare una versione Early Access che non rifletta la qualità, la ricchezza di contenuti e la bontà grafica del titolo finale.

Per questo, gli sviluppatori hanno deciso di posticipare a tempo indefinito la pubblicazione della versione in Accesso Anticipato di Lightyear Frontier, originariamente prevista nella primavera di quest'anno su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Lightyear Frontier è un sandbox spaziale che riecheggia le atmosfere di No Man's Sky per darci modo di esplorare e colonizzare un pianeta alieno: i giocatori devono approntare un campo base in previsione dell'arrivo dei primi coloni dalla Terra e, per riuscirci, avranno a disposizione degli esoscheletri senzienti e le capacità di costruzione e terraformazione dell'IA della propria astronave. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul gameplay di Lightyear Frontier, l'avventura agricola con i mech.