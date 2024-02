Lightyear Frontier: il 'No Man's Sky contadino' ha una data su PC, Xbox e Game Pass

I ragazzi degli studi Frame Break svelano la data di lancio della versione Early Access/Game Preview di Lightyear Frontier, il 'No Man's Sky contadino' in sviluppo su PC e Xbox Series X|S e destinato ad approdare da subito nel catalogo del Game Pass.

Presentato ufficialmente nel corso dell'ID@Xbox di metà 2021, Lightyear Frontier prende spunto proprio dal celebre sandbox spaziale di Hello Games per dare forma a un'esperienza sci-fi votata all'esplorazione, al farming e al crafting di oggetti, materiali ed equipaggiamenti sempre nuovi.

Il nostro compito sarà quello di visitare un pianeta alieno (all'apparenza) paradisiaco per allestire le infrastrutture di un'installazione autosufficiente in previsione dell'arrivo della prima nave di coloni dalla Terra.

La particolarità di questo progetto sta tutta nel mech senziente in dotazione a ogni giocatore, una sorta di esoscheletro ipertecnologico che, all'occorrenza, potrà essere manovrato a distanza e al quale potremo impartire ordini per velocizzare la costruzione della base, accelerare le coltivazioni della 'fattoria aliena' o dedicarsi alla ricerca scientifica e all'esplorazione pura.

La versione in accesso anticipato di Lightyear Frontier sarà disponibile dal 19 marzo su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Qualora foste interessati, a partire da oggi giovedì 1 febbraio potete scaricare la Demo di Lightyear Frontier su Steam e Microsoft Store.

