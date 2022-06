Lightyear Frontier: il 'No Man's Sky contadino' si rivede all'Xbox Showcase

Nella cornice mediatica dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, i ragazzi di Frame Break hanno riaperto una finestra sulla dimensione aliena di Lightyear Frontier per mostrare un nuovo gameplay del farming simulator in salsa sci-fi.

Annunciato in occasione dell'ID@Xbox dell'agosto 2021, Lightyear Frontier riecheggia le atmosfere del celebre sandbox spaziale No Man's Sky per farci indossare i panni di un esploratore del futuro chiamato ad allestire le infrastrutture di un'installazione autosufficiente in previsione dell'arrivo dei primi coloni dalla Terra.

Sul fronte del gameplay, il titolo vede gli appassionati del genere impegnati nella realizzazione delle strutture di questa colonia, provvedendo al contempo alla costruzione dell'installazione, alla coltivazione della "fattoria aliena" e, ovviamente, alla ricerca e al potenziamento degli equipaggiamenti più utili per massimizzare l'efficacia del proprio esoscheletro ipertecnologico.

La commercializzazione della versione Early Access di Lightyear Frontier è prevista nella primavera del 2023, con approdo al day one nel catalogo del Game Pass per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate di questo gameplay trailer? Fatecelo sapere con un commento.