Lightyear Frontier, The Wandering Village e Lab Rat: video gameplay dall'ID@Xbox Showcase

Tenendo fede alla parola data, i rappresentanti del Team Xbox di Microsoft inaugurano l'D@Xbox Showcase del 10 agosto svelando una nuova serie di videogiochi indie in arrivo su sistemi Xbox nel corso dei prossimi mesi: diamo uno sguardo a Lightyear Frontier, The Wandering Village e Lab Rat.

Il primo titolo mostrato dalla casa di Redmond nell'evento digitale dedicato ai giochi third party della scena "underground" è Lightyear Frontier, un farming simulator "in stile No Man's Sky" ambientato nello spazio e orientato alla cooperativa online. Il gioco, in sviluppo presso Frame Break, è prodotto da Amplifier Game Invest ed è atteso al lancio più avanti nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Non meno interessante è poi The Wandering Village, un gestionale realizzato da Stray Fawn Studio che sprona gli utenti a far prosperare una comunità di contadini che ha deciso di fondare il proprio insediamento, ebbene sì, sulla schiena di un'enorme creatura in costante movimento.

Il terzetto di esperienze indie che ha tenuto a battesimo lo Showcase ID@Xbox del 10 agosto si chiude con Lab Rat, un puzzle adventure in salsa sci-fi che vede i giocatori impegnati a contrastare un'IA impazzita attraverso una serie di enigmi ambientali da risolvere all'interno di scenari pieni di trappole laser e congegni ipertecnologici. Gli sviluppatori di Chump Squad prevedono di lanciare Lab Rat su PC e sistemi Xbox nella primavera del 2022.