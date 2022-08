Lightyear Frontier, nuovo video gameplay: alla scoperta del 'No Man's Sky contadino'

Gli sviluppatori di Frame Break riguadagnano le stelle e, nella cornice del Future Games Show, ci reimmergono nelle atmosfere bucoliche di Lightyear Frontier con un video che illustra le tante attività da svolgere nel sandbox spaziale.

Il titolo riecheggia le atmosfere del celebre No Man's Sky per darci modo di esplorare un pianeta alieno: il nostro alter-ego dovrà allestire le infrastrutture di un'installazione autosufficiente in previsione dell'arrivo dei primi coloni dalla Terra.

Pur essendo completamente solo, il protagonista potrà comunque servirsi dell'aiuto dell'IA della sua astronave e di un esercito di esoscheletri senzienti che, all'occorrenza, lo assisteranno nelle attività legate alla costruzione dell'insediamento, alla raccolta delle risorse e alla ricerca scientifica sul campo.

Il gameplay trailer confezionato da Frame Break lascia anche intravedere alcuni dei potenziamenti da sbloccare completando le mansioni affidateci dall'alto comando, con attività fortemente ancorate alla natura free roaming della campagna principale.

L'uscita di Lightyear Frontier è prevista nella primavera del 2023 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo degli iscritti a Xbox e PC Game Pass.