Like A Dragon 8 avrà un nome diverso in occidente? I dubbi di SEGA

All'RGG Summit di settembre 2022 SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rivelato al mondo l'esistenza di Like A Dragon 8, il prossimo capitolo principale della serie atteso per il 2024 su PC e console PlayStation e Xbox, che proseguirà la storia di Ichiban Kasuga oltre a vedere il ritorno di Kazuma Kiryu.

Gli autori hanno inoltre confermato che d'ora in avanti anche in occidente la serie si chiamerà con il suo nome originale, Like A Dragon (traduzione inglese di Ryu Ga Gotoku, come da sempre è conosciuto il brand sul suolo nipponico), come del resto già confermato anche con gli altri giochi del brand in arrivo nel corso del 2023, ossia Like A Dragon Ishin e Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Tra l'altro SEGA ha anche spiegato perché si cambia il nome di Yakuza in Like A Dragon anche per i territori americani ed europei.

Ma sarà veramente così per l'ottavo capitolo principale? Sembra infatti che SEGA abbia ancora dei dubbi sul nome definitivo da dare al nuovo gioco, quantomeno per i mercati occidentali: nel corso di un'intervista con Automaton Media, infatti, il producer della serie Masayoshi Yokoyama ha infatti rivelato che il team sta prendendo in considerazione la possibilità di chiamare il gioco Yakuza: Like A Dragon 2 oppure, più semplicemente, Like A Dragon 2. Ciò dipenderebbe dalla volontà di mantenere una continuità con il precedente settimo capitolo, intitolato Yakuza: Like A Dragon (in Giappone invece noto come Ryu Ga Gotoku 7) nei territori europei ed in quelli americani.

Yokoyama aggiunge inoltre che il team sta attentamente valutando le reazioni dei giocatori al cambio di nome, ed una volta accumulati feedback a sufficienza prenderanno la loro decisione definitiva in merito. Non è invece in discussione il titolo occidentale scelto per le altre due produzioni del 2023. In attesa di capire quale nome sceglierà davvero SEGA alla fine, il producer ha parlato anche dei temi di cui parlerà Like A Dragon 8, che continuerà la storia già introdotta nel precedente gioco.