Like A Dragon 8, Gaiden e Isshin: il nuovo corso abbandona Yakuza

Il breve show proposto da Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA in occasione del Tokyo Game Show 2022 si è concluso con all'attivo l'annuncio di tre nuove produzioni videoludiche.

Tra queste ultime, ha in particolare trovato spazio il primo trailer di Like A Dragon 8, nuovo capitolo principale della serie Yakuza. Un reveal che ha lasciato inizialmente straniti, proprio a causa dell'assenza nel titolo di riferimenti alla storica saga. Con i successivi annunci della software house, tuttavia, è divenuta evidente la volontà di SEGA di lasciarsi alle spalle la dicitura Yakuza.

Con Like A Dragon 8, Like A Dragon: Ishin! e Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il publisher giapponese inaugura un nuovo corso per le edizioni occidentali dei titoli di Ryu Ga Gotoku Studio. Il nuovo Like A Dragon andrà a sostituire Yakuza, uniformando così i titoli occidentali e orientali delle produzioni della saga. In Giappone, il termine Yakuza non è infatti mai stato utilizzato per indicare i giochi della serie, che hanno sempre utilizzato la denominazione Ryu Ga Gotoku, letteralmente "Like A Dragon".



Con i nuovi giochi di Ryu Ga Gotoku annunciati al Tokyo Game Show, si celebra un nuovo corso per la diffusione della serie in Europa e Nord America. L'utilizzo di Yakuza, del resto, aveva trovato spazio in tempi in cui SEGA cercava di incrementare la popolarità del brand in Occidente, in epoca PlayStation 2. Con la saga che è ora sempre più apprezzata in tutto il mondo, il publisher ha deciso che è tempo di uniformare le diciture.