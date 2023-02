Like A Dragon 8 in sviluppo dal 2021: nuovi dettagli da un video-documentario

Freschi di pubblicazione di Like A Dragon Ishin, Ryu Ga Gotoku Studio torna a concentrarsi sul futuro di Yakuza/Like A Dragon, offrendo agli appassionati della serie un nuovo video-documentario dietro le quinte che approfondisce lo sviluppo dell'atteso Like A Dragon 8.

Durante il filmato, il director Masayoshi Yokoyama ha confermato che l'ottavo capitolo principale della serie con protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu è in lavorazione da dicembre 2021, e che dunque godrà di un ciclo di sviluppo piuttosto consistente per gli standard del franchise: il gioco, lo ricordiamo, è infatti attualmente previsto per un generico 2024, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox.

Il team ha avviato lo sviluppo subito dopo aver finito di scrivere la storia, e le sessioni di motion capture per l'opera sono iniziate poco tempo dopo, precisamente nel gennaio del 2022. Il video-documentario ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato proprio a questi momenti, facendo così intravedere ai fan come si svolgeranno alcune delle cutscene previste per il gioco completo.

A parte questi interessanti retroscena, non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti ed il gameplay del prossimo Like A Dragon, ancora distante nel tempo. Ancora non è chiaro inoltre se Like A Dragon 8 avrà un nome diverso in occidente, con SEGA che deve ancora decidere definitivamente in merito. Sappiamo invece che Ryu Ga Gotoku Studio sta lavorando ad altri progetti non annunciati, tra l'altro non collegati al franchise di Yakuza.