Like a Dragon 8: quali temi affronterà il gioco? Ne parla il producer Yokoyama

Con l'arrivo del nuovo capitolo, Ryo Ga Gotoku Studio ha abbandonato il titolo di Yakuza trasformando il suo franchise di punta in Like a Dragon, traduzione letterale del nome della software house nipponica. Il producer Masayoshi Yokoyama ci parla più nel dettaglio di cosa tratterà Like a Dragon 8.

Stando alle dichiarazioni del boss di RGG Studio, Like a Dragon 8 si concentrerà sul mondo criminale e dei suoi "mali necessari". Il gioco si occuperà più del "business" della malavita, anziché dei singoli personaggi di questa nuova storia.

"Non si tratta dei personaggi del passato, ma piuttosto del "business". Il mondo della yakuza e i suoi mali necessari. Erano tutti parte di quel mondo che conteneva ogni tipo di bene e male, vero? Questo è ciò di cui si è occupata la serie Ryu Ga Gotoku per tutto questo tempo. In Ryu ga Gotoku 7 vi abbiamo mostrato come la malavita abbia perso il suo potere, con il declino dei Tojo Kai e lo scioglimento della yakuza. Poiché Like a Dragon 8 è il sequel di Ryu ga Gotoku 7, continuerà quella storia e vi mostrerà come la malavita si muove e si ripulisce".

In un'altra intervista, Yokoyama ha anche confermato che non verranno più imposti limiti per lo streaming dei futuri giochi della serie. Il producer ha infine accettato il rischio spoiler al lancio dei prossimi capitoli in quanto "I tempi sono cambiati. Ad essere onesti, non è che le restrizioni abbiano comunque fermato qualcosa, le persone trovano sempre un modo, giusto?".