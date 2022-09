Like A Dragon 8 è ufficiale: primo trailer del nuovo Yakuza in uscita nel 2024

Era praticamente certo che Yakuza 8 sarebbe stato mostrato durante l'RGG Summit, e così è effettivamente stato: SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno alzato il sipario sul prossimo capitolo principale della serie.

Yakuza 8 si chiamerà ufficialmente Like A Dragon 8, proseguendo quindi il trend già fissato con Yakuza Like a Dragon e ripreso anche da Like A Dragon Ishin. Per adesso gli autori hanno mostrato solo breve teaser che vede Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu (presentato con un look leggermente diverso e dai capelli bianchi) camminare verso l'ingresso dell'iconica Kamurocho, il quartiere di Tokyo in cui si svolgono le vicende di tutti gli episodi principali del brand.

Nessun assaggio al momento per il gameplay vero e proprio, ma ci sono importante conferme su date e piattaforme di riferimento: Like A Dragon 8 è previsto per un generico 2024 e sarà ancora una volta un progetto cross-gen essendo previsto in uscita su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, oltre ovviamente al PC.

Tra l'altro, a differenze delle prime immagini che mostravano Ichiban con un nuovo taglio di capelli in Yakuza 8, il protagonista di Yakuza Like A Dragon è apparso nel teaser del nuovo capitolo con la sua tipica capigliatura, senza modifiche. Che possa esserci dunque la possibilità di personalizzare il look dei personaggi? Non resta che attendere futuri dettagli da Ryu Ga Gotoku Studio.