Like A Dragon 8: il nuovo video-documentario rivela importanti dettagli su Kazuma Kiryu

Come già confermato da Ryu Ga Gotoku Studio con il reveal trailer, Like A Dragon 8 vedrà il ritorno di Ichiban Kasuga come personaggio principale, affiancato da un altro protagonista d'eccezione: Kazuma Kiryu, la star della serie di Yakuza fino al sesto episodio. E sembra che l'amato eroe non si limiterà a fare solo da spalla.

Attraverso un secondo video-documentario incentrato sullo sviluppo dell'ottavo capitolo principale del brand (attenzione, il filmato contiene spoiler sul finale di Like A Dragon Ishin, avvisa SEGA), vengono rivelati alcuni nuovi dettagli sulla figura di Kiryu attraverso le parole del suo storico interprete, Takaya Kuroda. Il doppiatore conferma infatti che il "Drago di Dojima" avrà un ruolo molto più importante in Like A Dragon 8 rispetto a quanto visto in Yakuza Like A Dragon, dove ha rivestito un ruolo decisamente minore seppur significativo.

Kuroda aggiunge inoltre che, invecchiando, Kiryu sta sviluppando una mentalità molto più aperta rispetto a quanto visto nel corso della saga, ed invita i fan a seguire con attenzione l'evoluzione narrativa di Like A Dragon 8 in quanto arricchirà ancora di più il background e la personalità dell'iconico personaggio, destinato a lasciare il segno nel nuovo capitolo.

In ogni caso ci sarà da aspettare ancora per un po', dato che Like A Dragon 8 farà il suo esordio sul mercato non prima del 2024. Like A Dragon 8 è in sviluppo dalla fine del 2021, come rivelato nel primo video-documentario dedicato al gioco, e per il momento ancora non si sono viste concrete sequenze di gameplay della nuova avventura.

Ricordiamo infine che il personaggio di Kiryu sarà al centro di Like A Dragon Gaiden annunciato lo scorso settembre, e che si pone come seguito diretto degli eventi raccontati in Yakuza 6 The Song of Life.