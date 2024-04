Like a Dragon: casting al via per il nuovo gioco! Conferme sul remake di Yakuza Kiwami 3

Dopo essersi detti sorpresi dalle ottime vendite di Like a Dragon Infinite Wealth, i vertici di Ryu Ga Gotoku Studio hanno aperto una finestra sul futuro della serie conosciuta originariamente come Yakuza per illustrare le prossime mosse del team di sviluppo giapponese.

Nel corso dell'appuntamento mediatico organizzato dai curatori dei canali social di SEGA e dal team che gestisce il canale YouTube di RGG Studio, il direttore della serie Masayoshi Yokoyama ha candidamente ammesso che il suo team sta organizzando le audizioni per il cast del prossimo capitolo di Like a Dragon.

Le modalità di partecipazione al casting verranno rese note da Ryu Ga Gotoku Studio di qui a breve: il Director della serie di Like a Dragon coglie inoltre l'occasione per riferire che le audizioni saranno molto simili a quelle che vennero organizzate in Giappone per scegliere le hostess live-action di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name.

Quanto alla versione attualizzata di Yakuza Kiwami 3, Yokoyama preferisce non entrare nei dettagli ma ammette che "prima o poi svilupperemo un Kiwami 3. Sì, penso proprio che lo faremo sicuramente". In attesa di scoprire le prossime mosse di RGG Studio, ci tuffiamo nelle folli atmosfere dell'ultimo capitolo della serie con la nostra recensione di Like a Dragon Infinite Wealth.

Nintendo eShop Carta regalo 15€ è uno dei più venduti oggi su