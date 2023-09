Like a Dragon: data di uscita di Infinite Wealth e opening per The Man Who Erased His Name

E' stato trasmesso all'alba di oggi (mercoledì 20 settembre) il nuovo Like A Dragon Direct, evento digitale dedicato alla serie SEGA che ha portato in dote novità su Like A Dragon Infinite Wealth e Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, i due prossimi giochi della saga targata Ryu Ga Gotoku Studio.

Like A Dragon Infinite Wealth

SEGA ha annunciato che Like a Dragon Infinite Wealth esce il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, i preordini digitali sono ora ufficialmente aperti. Tre le edizioni del gioco: Standard Edition, Deluxe Edition e Ultimate Edition.

La versione Standard contiene solamente il gioco, la Deluxe Edition include in aggiunta il Master Vacation Bundle mentre la Ultimate Edition presenta in più anche i DLC Assorted Outfit e Sujimon & Resort, oltre a Yakuza CD Collection Set.

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name

L'unica novità legata a Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è la pubblicazione del filmato introduttivo del gioco accompagnato dal brano Katatoki di Yojiro Noda e J.I.D. Il gioco è atteso per il 9 novembre in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC, disponibile solamente in formato digitale.