Like A Dragon diverrà un party game? 'Se ha senso per la storia sì', dice il producer

All'RGG Summit è stato mostrato il primo trailer di Like A Dragon 8, il nuovo capitolo principale di Yakuza che avrà come protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. Il nuovo gioco porterà avanti quanto visto in Yakuza Like A Dragon, proseguendo sulla scia JRPG a turni introdotta dal predecessore.

Ma quale futuro per il brand dopo il debutto dell'ottavo episodio? Si proseguirà ancora con meccaniche ruolistiche o si tornerà alle origini Action/Adventure? Il producer Masayoshi Yokoyama di Ryu Ga Gotoku Studio si dice pronto a tutto, anche a trasformare la serie in un party game se avrà senso in chiave narrativa.

"Quando noi realizziamo un gioco ed il suo sistema, non ci poniamo restrizioni. Utilizziamo il sistema che metta maggiormente in risalto la storia che vogliamo raccontare. Noi di Ryu Ga Gotoku Studio abbiamo come obiettivo creare giochi con una storia interessante, dunque utilizzeremo qualunque sistema ci permette di mettere in risalto ciò che abbiamo in mente. Se riteniamo che un party game faccia funzionare al meglio la trama, allora faremo un party game", spiega Yokoyama.

"La cosa più divertente - aggiunge il producer - del realizzare un gioco è che non ci sono regole. Quando sviluppi un gioco sei tu che scrivi le regole, per questo vogliamo mantenerci flessibili". In ogni caso ciò non significa certo che Like A Dragon si trasformi per davvero in un party game: RGG Studio si tiene aperta qualunque porta, ma in ogni caso per ora si prosegue regolarmente con l'impostazione RPG a turni introdotta con il settimo capitolo.

E parlando delle critiche mosse al gameplay del precedente gioco (come battaglie troppo lunghe e talvolta sbilanciate), Yokoyama promette di far tesoro di tutti i feedback ricevuti: "Siamo ben consapevoli di tutti i feedback positivi e negativi e sappiamo di aver molto da migliorare, sia tecnicamente che in chiave ludica". Vedremo quindi quali progressi verranno compiuti con Like A Dragon 8, in uscita nel 2024 su PC e console PlayStation e Xbox.

Nel frattempo SEGA abbandona definitivamente il nome Yakuza in occidente: d'ora in avanti tutti i futuri giochi della serie adotteranno il nome Like A Dragon, traduzione inglese dell'originale Ryu Ga Gotoku nipponico.