Like A Dragon: il nuovo doppiatore inglese di Kiryu non piace, soprattutto al karaoke

Sia in Like A Dragon Gaiden che nel futuro Like A Dragon Infinite Wealth, Kazuma Kiryu ha un nuovo doppiatore inglese, Yong Yea, che prende il posto del precedente interprete Darryl Kurylo. Tuttavia molti fan della serie non sono molto soddisfatti da questo cambiamento.

Lo stesso Yong Yea ha pubblicato su Twitter/X una clip ripresa da Like A Dragon Infinite Wealth che mette a confronto la sua interpretazione con quella originale nipponica di Takaya Kuroda, voce ufficiale di Kiryu sin dal capostipite della serie pubblicato su PS2 nel 2005. Ma tra i commenti sotto al post del doppiatore sono ben poche le parole di apprezzamento che lasciano invece spazio a critiche e perplessità, con la maggior parte dei fan che non lo ritengono all'altezza della voce originale nipponica.

Yea precisa che le clip da lui riportate riguardano gli inizi del suo lavoro risalente ad un anno fa, e che da allora la sua performance è migliorata: "Anche per me è un po' strano sentire provenire da Kiryu una voce che non sia quella di Kuroda. Ci sarà un periodo di adattamento anche per me, ma credo che sia una buona cosa la possibilità di scegliere, dunque scegliete ciò che più vi aggrada", afferma il doppiatore, ricordando che in Infinite Wealth sarà ovviamente possibile giocare con il parlato in giapponese e non solo con quello inglese.

La situazione tuttavia precipita quando sempre su Twitter/X un utente pubblica una clip di Infinite Wealth con audio inglese tratta dal minigioco del karaoke, uno dei più celebri di tutta la serie di Yakuza/Like A Dragon. Tra i commenti la performance di Yea è stata pesantemente bocciata dai fan, con alcuni che la reputano stonata e inadeguata per questo tipo di contenuto. Già in precedenza il nuovo doppiatore inglese di Kiryu in Like A Dragon aveva diviso in due il fandom dell'opera SEGA, e sembra che le discussioni proseguiranno ancora nel prossimo futuro.

Nel frattempo per ulteriori approfondimenti sul nuovo capitolo della serie, il nostro provato di Like A Dragon Infinite Wealth vi rivela nel dettaglio aspettative e potenzialità del progetto.