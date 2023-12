Like A Dragon Gaiden: arriva oggi il doppiaggio in inglese, gratis per tutti

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno reso disponibile il doppiaggio in lingua inglese di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, uscito lo scorso mese di novembre su PC, PlayStation e Xbox.

A partire da oggi la patch gratuita con il doppiaggio in inglese è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, ricordiamo che Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è scaricabile anche da Xbox Game Pass e PC Game Pass.

In Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia in pericolo. Adesso però si trova a dover combattere contro una misteriosa figura che lotta per farlo uscire allo scoperto e rivelare così la sua vera identità.

Like a Dragon Gaiden è il vero sequel di Yakuza 6 The Song of Life, un progetto nato inizialmente come DLC e solo in seguito diventato un gioco completo. Con questo titolo, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno voluto sperimentare qualcosa di diverso rispetto ai canoni della saga di Like A Dragon, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name.