Like A Dragon Gaiden: come sbloccare la demo nascosta di Infinite Wealth

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, in uscita il 9 novembre 2023, contiene una Special Demo di Like A Dragon Infinite Wealth, nuovo episodio "regolare" della saga in arrivo a gennaio 2024. Ma come fare per avere accesso alla demo del nuovo Yakuza?

Per ottenere la Special Demo di Like A Dragon Infinite Wealth non basta aver acquistato il gioco o effettuato il preordine, la versione demo dovrà infatti essere sbloccata giocando e non è disponibile sin da subito per tutti.

Una volta portato a termine Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e aver assistito ai titoli di coda, sboccherete l'accesso a Like A Dragon Infinite Wealth Special Demo, versione demo esclusiva non disponibile altrove e non scaricabile dagli store digitali.

Like A Dragon Infinite Wealth Special Demo contiene una selezione di "scene e sequenze non presenti nel gioco finale" ma è ancora troppo presto per parlarne: nei prossimi giorni pubblicheremo la recensione di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e torneremo sicuramente a parlare anche della Special Demo di Like A Dragon Infinite Wealth, svelandovi i contenuti e le novità legate al gameplay.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name esce il 9 novembre su PC, PS4, PS5 e console Xbox, solamente in formato digitale in Europa, disponibile dal day anche su Game Pass.