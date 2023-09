Like A Dragon Gaiden su Game Pass al lancio, Ishin nel 2023: eccellente, Microsoft!

SEGA e Microsoft hanno annunciato al Tokyo Game Show 2023 che il nuovo Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sarà disponibile nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio, sia in Giappone che in Occidente.

Nello specifico, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sarà scaricabile da Xbox Game Pass e PC Game Pass a partire dal 9 novembre 2023, inoltre quest'anno (la data non è ancora stata resa nota) verrà aggiunto al catalogo anche Like A Dragon Ishin, la riedizione di Yakuza Ishin, gioco uscito originariamente nel 2014 solo in Giappone su PS4 e PS3 e solo quest'anno giunto in Occidente.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name racconta la storia di Kazuma dopo gli eventi narrati in Yakuza 6 The Song of Life, il gioco fa quindi da ponte tra la storia di Yakuza 6 e quella di Like A Dragon.

L'arrivo di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name al day one su Xbox Game Pass rappresenta sicuramente una bella notizia per gli amanti della serie SEGA e l'ennesima conferma (se fosse ormai ancora necessario) dell'impegno di Microsoft sul mercato giapponese, con l'obiettivo di rendere Xbox una piattaforma ancora più popolare nel paese del Sol Levante.