Like a Dragon Gaiden parte bene in Giappone, PS5 cresce e supera Nintendo Switch

Nella sua settimana di esordio, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name fa registrare numeri positivi per la serie action di SEGA. Sommando le vendite su console PS5 e PS4, il gioco sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio supera in classifica anche Super Mario Bros. Wonder di Nintendo.

I dati forniti da Famitsu ci dicono che Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name ha collezionato circa 120.000 copie durante la settimana di lancio che va dal 6 al 12 novembre. Stando invece ai dati raccolti da Media Create, sembrerebbe invece che le copie totali ammontino a circa 180.000, il che renderebbe il debutto del gioco in Giappone migliore rispetto a Yakuza Like a Dragon (170.000 circa al lancio). Di seguito vi riportiamo la classifica software giapponese dell'ultima settimana, all'interno della quale appare per la prima volta anche Call of Duty Modern Warfare 3.

[NSW] Super Mario Bros. Wonder – 65,017 / 975,276 [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 63,319 / NEW [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 60,134 / NEW [PS5] Call of Duty: Modern Warfare III – 22,132 [NSW] WarioWare: Move It – 13,340 / 42.924 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare III – 8,962 / NEW [NSW] Fashion Dreamer – 8,166 / 39,050 [NSW] Pikmin 4 – 7,511 / 948,207 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,186 / 7,573,156 [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch – 5,913 / 77,301

Per quanto riguarda il lato hardware, da segnalare la crescita di PlayStation 5, con l'ammiraglia di Sony che torna a conquistare il primato della classifica e ad imporsi su Nintendo Switch. Unendo i numeri di Standard e Digital Edition, la home console ha totalizzato 86.869 unità vendute.

PS5 – 86,869 Switch OLED – 44,217 PS5 Digital Edition – 21,084 Switch Lite – 13,846 Switch – 7,720 Xbox Series X – 1,996 PS4 – 1,330 Xbox Series S – 582 New 2DS LL – 23

Al termine della settimana precedente, PS5 aveva fatto registrare poco più di 1.000 unità vendute, probabilmente a causa di problemi di distribuzione, ora completamente risolti secondo le dichiarazioni di Sony.