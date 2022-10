Like A Dragon Gaiden sarà grande 'la metà di un tipico Yakuza', dice il producer

Oltre a Like A Dragon Ishin e Like A Dragon 8, Ryu Ga Gotoku Studio è alle prese anche con Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, capitolo intermedio che servirà da anello di congiunzione tra Yakuza 6, Yakuza Like A Dragon e il futuro ottavo episodio principale annunciato lo scorso settembre.

Sappiamo con certezza che Kazuma Kiryu sarà il protagonista di Like A Dragon Gaiden, con il titolo che narrerà le vicende che hanno coinvolto lo storico personaggio principale di Yakuza dopo gli eventi del sesto gioco. Ma premesse narrative a parte, cosa aspettarsi da questo particolare spin-off? Il producer Masayoshi Yokoyama rivela qualche dettaglio in più nel corso di un'intervista con Twinfinite, lasciando intendere che Like A Dragon Gaiden sarà un progetto di minore portata rispetto ai titoli principali.

"Credo che se si guarda alle dimensioni della storia principale di Like A Dragon Gaiden, questa durerà meno della metà di un gioco principale della serie. Questo perché ci concentreremo su un protagonista già noto e non ci sarà bisogno di includere spiegazioni troppo lunghe nei dialoghi", spiega Yokoyama, aggiungendo che la trama del titolo "credo sarà compresa tra 4 e 6 capitoli della tipica storia di uno Yakuza".

Yokoyama assicura però che, nonostante una quest principale più corta rispetto agli standard del brand, Like A Dragon Gaiden avrà "storie secondarie, minigiochi e tutti i contenuti tipici di Yakuza, dunque le dimensioni complessive dell'avventura saranno circa la metà di quelli che si vedono nei capitoli principali". Insomma, nel 2023 ci aspetta il classico Yakuza amato fino ad oggi, seppur in scala ridotta.

Sempre nel corso della stessa intervista il producer ha inoltre rivelato che Xbox Game Pass ha reso ancora più popolare la serie di Yakuza in occidente, ampliando in maniera considerevole il bacino d'utenza del brand.