Like A Dragon Gaiden, ancora leak: dettagli su trama e stili di combattimento dal PS Store

Oltre alla data d'uscita di Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, dal PlayStation Store sono emersi ulteriori dettagli su ciò che lo spin-off di Yakuza/Like A Dragon incentrato su Kazuma Kiryu offrirà ai giocatori, sia narrativi che di gameplay.

Dalla descrizione del gioco apparsa sullo store di Sony emerge la premessa sulla storia del gioco, che vedrà il ritorno del celebre protagonista di Yakuza come personaggio principale: "In passato un leggendario yakuza, Kazuma Kiryu ha finto la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora viene spinto nuovamente al conflitto da una misteriosa figura che sta cercando di farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome di Joryu, Kiryu si imbarca in una nuova storia densa d'azione, attraverso combattimenti spacca-ossa in vibranti ambientazioni piene di intriganti personaggi ed attività".

Come già confermato in precedenza, Like A Dragon Gaiden è un seguito diretto degli eventi di Yakuza 6 The Song of Life e si ricollegherà alle vicende che verranno raccontate nel futuro Like A Dragon 8, anch'esso in pieno sviluppo. Per quanto riguarda il gameplay, dal leak emerge che Kiryu avrà a disposizione due stili di combattimento: "Yakuza", che dovrebbe basarsi sul vecchio stile di combattimento del protagonista e maggiormente orientato all'aggressività ed allo scontro diretto, e "Agent", più rapido, preciso e letale che permetterà di affrontare i nemici facendo ricorso anche ad una nutrita serie di gadget.

Sembra previsto inoltre il ritorno di diversi apprezzati minigiochi: karaoke, pocket circuit, cabaret club e arena di combattimento sarebbero inclusi nel gioco, così come viene confermata la presenza di un misterioso informatore, Akame, che fornirà a Kiryu diverse missioni secondarie da svolgersi per le strade di Sotenbori, Yokohama ed un misterioso Castello.

Con SEGA che ha fissato un nuovo Ryu Ga Gotoku Summit per il 16 giugno, è altamente probabile che quanto emerso dal leak sul PS Store trovi conferma così come anche la data d'uscita, che sarebbe fissata al 9 novembre 2023 su PC e console PlayStation e Xbox.