Like A Dragon Gaiden non avrà il doppiaggio in inglese al lancio

Lo YouTuber, attore e doppiatore Yong Yea ha svelato su X che Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name non avrà il doppiaggio in inglese al lancio, quest'ultimo verrà aggiunto successivamente tramite una patch.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name esce il 9 novembre 2023 su PC, PS5, PS4 e console della famiglia Xbox, disponibile su Game Pass sin dal day one. Non è prevista una versione fisica del gioco, come bonus però Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name includerà una demo di Like a Dragon Infinite Wealth, in uscita a gennaio 2024.

Non sono chiari i motivi che hanno spinto SEGA a far uscire Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name con il solo doppiaggio in lingua giapponese al day one, evidentemente i lavori per il doppiaggio in inglese non sono terminati probabilmente anche a causa dello sciopero degli attori e dei doppiatori di Hollywood, al momento in ogni caso il publisher non ha ancora confermato nulla.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è il vero sequel di Yakuza 6 The Song of Life e svela cosa è accaduto a Kazuma dopo gli eventi narrati nel sesto episodio della saga.