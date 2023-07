Like A Dragon Gaiden: nuove immagini e informazioni sui personaggi

Dopo aver confermato l'uscita a novembre di Like a Dragon Gaiden, i ragazzi dello studio Ryu Ga Gotoku ci reimmergono nelle atmosfere di The Man Who Erased His Name con delle immagini e tanti dettagli inediti sui personaggi, sulla storia e sulle ambientazioni di questo action adventure.

Il titolo, lo ricordiamo, racconterà gli eventi intercorsi tra Yakuza 6 e 8 dalla prospettiva di Kiryu. I nuovi scatti condivisi dallo studio Yakuza ritraggono Kazuma Kiryu, Kosei Shishido, Yuki Tsuruno, Akame, Homare Nishitani III e Kihei Hanawa, oltre alle organizzazioni dell'Alleanza Omi e della Fazione Daidoji a cui saranno affiliati i PNG più importanti che incontreremo (e affronteremo) nel corso della campagna principale.

Ad accompagnare questa nuova infornata di scatti troviamo anche una scheda che ci offre una veloce infarinatura sulla storia e un contesto narrativo alle attività che dovremo svolgere nelle battute iniziali della campagna:

"Cosa devi sacrificare per proteggere coloro che ami? Una ex leggenda nel mondo della yakuza, Kazuma Kiryu, finge la sua morte per proteggere i suoi cari. Dopo essere diventato un agente della Fazione Daidoji e aver ricevuto il nome in codice "Joryu", Kiryu dà la caccia a un sito illegale di contrabbando d'oro nel porto di Yokohama.

Doveva essere un compito facile, ma una volta giunto sul posto trova diverse dozzine di agenti Daidoji in attesa. Nonostante abbia raggiunto il grado di presidente all'interno del Tojo Clan, Kiryu ha preferito mantenere un profilo relativamente basso tra i suoi coetanei. Incapace di resistere alle loro provocazioni, finisce per scagliarcisi contro con veemenza, il che non fa che ampliare il vuoto che sente crescere nella sua coscienza. [...] Sebbene avesse reciso tutti i legami con il suo passato, Kazuma si ritrova ancora una volta immerso in un vortice infernale".

Prima di lasciarvi alle nuove immagini vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Like a Dragon Gaiden, il Drago di Dojima sa ancora menare le mani.