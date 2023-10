Like a Dragon Gaiden: online il video gameplay dalla demo del TGS 2023

I fortunati visitatori del Tokyo Game Show 2023 avevano, fra le tante opportunità disponibile, anche la facoltà di provare una demo di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il nuovo episodio della serie Yakuza che racconta dal punto di vista di Kiryu gli eventi avvenuti fra Yakuza 6 e Yakuza 8. Il video dell'intera demo è ora online.

Nel video della durata di 16 minuti, catturato su PlayStation 5, possiamo tuffarci in anteprima in questa nuova e coinvolgente storia d’azione. All'inizio del filmato raggiungiamo il Castello di Osaka, rivisitato come parco a tema per adulti e nascosto in una gigantesca nave cargo.

Dopo qualche parola con Akame, la nostra alleata, si entra subito nel vivo del combattimento contro alcuni brutti ceffi. Il gioco prevede due stili di combattimento: il primo è lo stile Yakuza, che consente di scatenare mosse feroci e spettacolari che mostrano la forza e l’abilità senza pari di Kiryu; l'altro è lo stile Agente, ideale per attacchi rapidi e precisi attraverso gadget altamente tecnologici, come cavi elettrici per stordire e lanciare i nemici.

L'impronta del battle system vuole quindi essere più strategica, richiedendo al giocatore di adattarsi a ogni situazione padroneggiando entrambi gli stili per annientare orde di nemici.

In questo capitolo, Kazuma Kiryu, il mitico yakuza che un tempo simulò la propria morte e abbandonò la propria identità, è tornato in azione e deve affrontare un nemico che minaccia di rivelare i suoi segreti. Adotterà il nome in codice “Joryu”.

Non mancheranno, inoltre, le forme di intrattenimento tipiche della saga, come il karaoke, oppure le emozionanti missioni secondarie, che si attiveranno proprio tramite la nostra enigmatica informatrice, Akame.

Vi ricordiamo che, proprio in occasione del TGS 2023, è stato annunciato che Like a Dragon Gaiden sarà anche su Game Pass al lancio.