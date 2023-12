Like A Dragon Gaiden parla inglese: il doppiaggio arriva gratis a dicembre

Disponibile dallo scorso novembre, Like A Dragon Gaiden offre attualmente solo il doppiaggio in lingua giapponese, con il parlato in inglese previsto per un secondo momento tramite update gratuito. Ma i giocatori non dovranno aspettare ancora a lungo dato che l'aggiornamento è ormai molto vicino.

SEGA ha infatti confermato ufficialmente che il doppiaggio in lingua inglese verrà introdotto nella nuova avventura con protagonista Kazuma Kiryu nel corso di questo dicembre: la compagnia nipponica non ha rivelato il giorno preciso in cui la patch sarà disponibile, ma nel peggiore dei casi si tratta di aspettare soltanto qualche settimana ancora. Il motivo per cui Like A Dragon Gaiden non ha avuto il doppiaggio inglese al lancio non è mai stato rivelato in maniera precisa, ma in ogni caso ormai ci siamo.

In inglese Kazuma Kiryu sarà doppiato da Yong Yea, che ha preso il posto del precedente interprete Darryl Kurylo e che ha prestato la propria voce al celebre personaggio anche per Like A Dragon Infinite Wealth. Tuttavia il nuovo doppiatore inglese di Kiryu in Like A Dragon non piace ai fan, rimasti poco soddisfatti dalla sua interpretazione soprattutto in minigiochi come il karaoke. Non resta che scoprire come se l'è cavata Yong Yea in Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, non appena la patch con il nuovo parlato sarà finalmente disponibile su PC e console PlayStation e Xbox nel corso di dicembre.