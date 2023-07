Like A Dragon Gaiden: i personaggi bonus preorder giocabili in una modalità secondaria?

Nel corso del Summer Game Fest 2023 è stato confermato che Like A Dragon Gaiden sarà disponibile a novembre: per l'occasione è stato confermato anche il bonus pre-order, il Legendary Fighter Pack, che introdurrà nel gioco alcuni personaggi storici della serie.

Il pacchetto comprende beniamini del pubblico come Goro Majima, Saeijma Taiga e Daigo Dojima, pronti a fare nuovamente ritorno nel brand in una forma tuttavia ancora tutta da chiarire visto che SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio non hanno fornito dettagli più precisi circa le modalità con cui i tre yakuza entreranno a far parte di Like A Dragon Gaiden. Maggiori dettagli in tal senso sembrano però provenire dall'Anime Expo 2023, a cui SEGA ha preso parte.

Parlando a proposito del prossimo capitolo di Yakuza/Like A Dragon, i rappresentanti della compagnia hanno affermato che Majima, Saejima e Dojima saranno giocabili in una modalità separata dalla storia principale, denominata Battle Arena. Considerato che gli sviluppatori ancora non hanno mai parlato in maniera ufficiale di questa opzione di gioco, così come del ruolo dei personaggi storici, bisogna aspettare comunicazioni più chiare da parte di SEGA nel prossimo futuro, in vista dell'esordio sul mercato.

Ricordiamo che Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name arriverà su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 9 novembre. Nel frattempo è stato confermato che Like A Dragon Gaiden avrà un nuovo doppiatore inglese per Kazuma Kiryu, una scelta che non è stata ben accolta da tutta la fanbase.