Like A Dragon Gaiden: le prime recensioni lo accolgono con entusiasmo

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name si prepara a sbarcare su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre che su Xbox Game Pass e PC Game Pass, il 9 novembre. Oggi sono fioccate le prime recensioni (trovate qui la nostra recensione di Like a Dragon Gaiden), che hanno accolto con entusiasmo l'ultimo lavoro di RGG Studio.

Di seguito ecco un riepilogo dei voti attribuiti in alcune delle recensioni di alcune popolari testate giornalistiche a Like a Dragon Gaiden: The Man who erased his name.

GameSpot: 8/10

GameRant: 4/5

The Gamer: 4/5

VG 24-7: 5/5

IGN: 7/10

TechRadar: 4/5

Games Hub: 4/5

PC Gamer: 7/10

Screen Rant: 4.5/5

Destructoid: 8/10

Questa nuova avventura nella saga di Yakuza, inizialmente nata come DLC e poi sviluppata come gioco a sé stante, si colloca fra Yakuza 6: The Song of Life e Yakuza Like A Dragon e narra gli eventi dal punto di vista di Kiryu. Il gioco vede Kazuma Kiryu alle prese con le sue scelte e con il peso del suo nome.

Molto apprezzata, stando alle recensioni raccolte, è stata la trama ricca di intrighi, che colma un vuoto narrativo nel collegamento fra i due capitoli della saga prima menzionati e il ritorno di Kiryu come protagonista. Qualche asperità segnalata, invece, nella curva di difficoltà, secondo alcuni talvolta ripida e sbilanciata.