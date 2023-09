Like A Dragon Gaiden si dà al retrogaming: Daytona USA 2 ed altri classici giocabili!

Nella serie di Yakuza/Like A Dragon è consuetudine avere accesso a diversi grandi classici SEGA del passato, disponibili solitamente all'interno delle sale giochi sparse lungo le città e non solo. Like A Dragon Gaiden non fa eccezione, ed ha molto da offrire agli amanti del retrogaming.

Oltre al ritorno del Cabaret Club in Like A Dragon Gaiden, la nuova avventura con protagonista Kazuma Kiryu sarà ricca di attività secondarie con le quali intrattenersi, compresi alcuni retrogames di culto: nello specifico i giocatori potranno godersi Daytona USA 2 (mai apparso su PC o console in passato) e Fighting Vipers 2, tra le produzioni SEGA più apprezzate degli anni '90. Ma non finisce certo qui, dato che all'interno del gioco sarà possibile accedere anche a Flicky e Galaxy Force, risalenti invece ai magici anni '80.

E considerato che in Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sono presenti tantissimi altri minigiochi quali il Pocket Circuit, il karaoke e le freccette, si rischia di passare letteralmente ore a svagarsi con tutte le attività collaterali del nuovo episodio della serie, distraendosi con gusto dalla trama principale.

Ricordiamo che nei nostri territori l'opera SEGA sarà disponibile solo in formato digitale: Like A Dragon Gaiden non è previsto in occidente in formato fisico, con la versione retail per PS5 e PS4 prevista soltanto per il territorio giapponese.