Like A Dragon Gaiden e sottotrame: c'è anche un amato personaggio di Judgment!

Oltre alla storia principale, in Like A Dragon Gaiden c'è spazio anche per numerose attività secondarie, comprese le immancabili sottotrame da sempre molto amate dai fan di Yakuza/Like A Dragon. E nella nuova avventura con protagonista Kazuma Kiryu c'è spazio anche per volti noti e graditi crossover.

Attraverso una serie di nuove immagini SEGA ha confermato che Masaharu Kaito, spalla del protagonista Takayuki Yagami in Judgment e nel suo seguito Lost Judgment, è al centro di una substory di Like A Dragon Gaiden. Non è chiaro al momento in cosa consiste la storia secondaria che lo vede coinvolto, ma considerato che Kaito è stato parte del Tojo Clan in passato è altamente probabile che conosca Kiryu portando così a dinamiche molto interessanti tra i due. Ambientate all'interno dello stesso universo narrativo, alcune citazioni reciproche tra le due serie non sono mancate nel corso degli ultimi giochi targati Ryu Ga Gotoku Studio, dunque sarà molto interessante vedere come verrà gestito il crossover in Like A Dragon Gaiden.

Ma non finisce qui: un'altra sottotrama mostra invece il ritorno di Etsuko, la "Obatarian" dai capelli corti viola vista in Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 2, che promette dunque di essere al centro di una nuova vicenda esilarante e sopra le righe come già accaduto in passato. Sarà interessante scoprire l'evoluzione di queste substories non appena il gioco sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 9 novembre: ricordiamo a tal proposito che Like A Dragon Gaiden arriverà anche su Xbox Game Pass subito al day one.

Non perdetevi infine il nostro provato di Like A Dragon Gaiden, che ci ha permesso di avere un'idea più chiara sulle potenzialità del prossimo episodio della serie.