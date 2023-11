Like a Dragon Gaiden: è stato sviluppato in breve tempo perché era nato come DLC

Parlando ai microfoni di Automation, il team di RGG Studio ha rivelato che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il gioco che narrerà gli eventi accaduti fra Yakuza 6 e Yakuza 8 dal punto di vista di Kiryu, era inizialmente nato come DLC di Infinite Wealth.

Lo ha rivelato in un passaggio dell'intervista, il Director Masayoshi Yokoyama, che ha rivelato come il progetto (che sarà disponibile su Xbox Game Pass dal lancio) sia poi stato ampliato fino a trasformarsi da espansione in contenuto per un gioco a sé stante:

"Sono stato io a dire per primo: «Facciamolo». Ho detto: «Se abbiamo intenzione di realizzare un episodio sul passato di Kiryu, sarà molto più veloce realizzare un gioco al riguardo». Da quel momento in poi, abbiamo inizialmente pensato di realizzarlo come DLC, ma poi abbiamo deciso che sarebbe stato abbastanza coinvolgente per un'edizione fisica. Tuttavia, per un'edizione fisica avevamo bisogno di più contenuti, quindi abbiamo deciso di aggiungerne alcuni. Ecco come le cose si sono intensificate."

La risposta è nata in seguito a una domanda in cui il Direcotr ha accennato ai tempi di sviluppo del gioco, che ha impiegato appena "mezzo anno" per essere realizzato. Il motivo, appunto, è che il gioco non è stato ricreato da zero, ma era stato pensato inizialmente come estensione di Infinite Wealth, che racconta le vicende di Ichiban. A tal proposito, vi ricordiamo che Like a Dragon Gaiden conterrà una demo di Like a Dragon Infinite Wealth.