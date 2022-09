Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name annunciato: torna Kiryu

Lo speciale showcase organizzato da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio alla vigilia del Tokyo Game Show ha portato con sé un'ampia rassegna di nuovi annunci legati alla serie Yakuza.

Accanto alla pubblicazione del primo trailer di Like A Dragon 8, ha infatti trovato spazio il reveal di una nuova avventura che vedrà protagonista Kiryu. Con il titolo di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il gioco è stato presentato con il trailer disponibile in apertura a questa news. Questa nuova produzione si colloca temporalmente tra gli eventi di Yakuza 6: Song of Life e Like A Dragon 8. Vestendo i panni di Kiryu, gli appassionati potranno tornare a padroneggiare la classica formula Action Adventure tipica della serie Yakuza.

Anche in questo caso, SEGA non ha annunciato una data di lancio precisa, ma lo spin-off è destinato ad approdare sul mercato videoludico nel corso del 2023. Tra le piattaforme supportate da Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, troviamo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam e Windows Store).