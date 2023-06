Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name esce quest'anno, leak PlayStation Store

Come riportato da Gematsu, il sito PSDeals ha scovato la pagina di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name su PlayStation Store, svelando così la data di uscita e altri dettagli sul nuovo gioco SEGA.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sarebbe atteso per il 9 novembre 2023 su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il gioco supporterà l'upgrade gratis da PS4 a PS5 (e ovviamente lo Smart Delivery su console della famiglia Xbox), inoltre tra le note viene confermato il supporto per il Remote Play, per il multiplayer offline (due giocatori) e la possibilità di giocare senza essere connessi alla rete.

Like A Dragon Gaiden è uno spin-off con protagonista Kazuma Kiryu, si tratta del vero seguito di Yakuza 6 The Song of Life, ambientato tra quest'ultimo e Like A Dragon 8 in uscita nel 2024. Il 16 giugno SEGA trasmetterà uno speciale evento Ryu Ga Gotoku Summit dedicato al futuro di Yakuza e in questa occasione probabilmente scopriremo in via ufficiale tutti i dettagli sul lancio di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e magari anche su Yakuza 8 e gli altri progetti in cantiere presso lo studio giapponese autore di una delle serie più amate e vendute di sempre.