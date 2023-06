Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name esce a novembre, è ufficiale

Il PlayStation Store aveva anticipato la data d'uscita di Like A Dragon Gaiden, ed il leak alla fine si è rivelato corretto: in occasione del Summer Game Fest 2023 c'è stato spazio anche per lo spin-off di Yakuza, con un trailer che ha confermato da quando sarà possibile giocarci.

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 9 novembre 2023, esattamente come emerso dallo store digitale Sony. Prenotando il gioco sarà inoltre possibile avere accesso al Legendary Fighter Pack, che introdurrà nel gioco personaggi iconici della serie come Goro Majima, Saejima Taiga e Daigo Dojima.

Per il resto, il filmato andato in onda al Summer Game Fest ci ha permesso di avere un assaggio più concreto della prossima produzione targata Ryu Ga Gotoku Studio, con un focus non solo sulla narrativa e la nuova vita del protagonista Kazuma Kiryu, ma anche del gameplay, che si presenta frenetico e spettacolare proprio come visto in tutti i precedenti giochi di Yakuza (con eccezione del settimo episodio, Yakuza Like A Dragon, impostato come RPG a turni).

Sempre dal PlayStation Store sono emersi anche alcuni dettagli su trama e gameplay di Like A Dragon Gaiden, con Kiryu che avrà a disposizione due diversi stili di combattimento.