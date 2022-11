Like A Dragon Gaiden, torna il Cabaret Club: RGG Studio cerca candidate per il minigioco

È trascorso qualche tempo dalla pubblicazione del primo trailer di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ma dal team di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio arrivano ora ulteriori dettagli sulla produzione.

Nello specifico, la software house giapponese ha presentato un'iniziativa con la quale arriva la conferma del ritorno del minigioco del Cabaret Club. Già presente in altri capitoli della serie, quali Yakuza 0, l'intermezzo ludico consentirà ai giocatori di avventurarsi tra le mura di un Club cittadino molto frequentato. Qui, sarà possibile interagire con le hostess, tramite dialoghi e scambi di doni. Le interazioni consentiranno al protagonista di sviluppare la relazione, fino a sbloccare delle quest secondarie dedicate alle dipendenti del Cabaret Club.

Per dare un volto a questi specifici personaggi femminili di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, RGG Studio ha deciso di lanciare un bizzarro concorso. Le appassionate della serie di età superiore ai vent'anni potranno candidarsi per apparire in-game nei panni di una delle hostess del Cabaret. La procedura, che include l'invio di due foto - a mezzo busto e a figura intera -, si concluderà con la selezione di un'unica vincitrice. Quest'ultima apparirà nel Club di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, oltre che in Like A Dragon 8. In aggiunta, la giocatrice si aggiudicherà una copia di Like a Dragon Gaiden e un ricco premio di 1 milione di Yen.