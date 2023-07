Like a Dragon Gaiden: niente versione retail per il nuovo Yakuza in Occidente, è ufficiale

I sospetti emersi nelle settimane precedenti lasciavano credere che Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name non sarebbe arrivato in formato retail. Un messaggio pubblicato da Ryu Ga Gotoku Studio su Twitter sembrerebbe aver dato conferma ai timori dei giocatori.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Ryu Ga Gotoku Studio, lo studio interno di SEGA che si occupa della serie di Like a Dragon (precedentemente conosciuta come Yakuza), ha confermato che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sarà "disponibile per il download" a partire dal 9 novembre di quest'anno. La data di lancio del gioco era già nota, ma ciò che i giocatori hanno evinto dalle parole utilizzate nel tweet è che non ci sarà alcuna pubblicazione in formato retail sul mercato occidentale.

La notizia era già stata anticipata nelle scorse settimane da alcuni retailer statunitensi che erano entrati in contatto con SEGA. A questo punto, non sembrano esserci più dubbi riguardo al metodo di distribuzione scelto dal publisher nipponico nei Paesi occidentali.

Nell'attesa del suo debutto in programma su PC, PlayStation, Xbox e Steam Deck vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name per ulteriori approfondimenti.