Like a Dragon Gaiden: il nuovo Yakuza non uscirà in versione retail?

SEGA ha fatto la felicità dei fan della serie di Yakuza annunciando la data di lancio di Like a Dagon Gaiden The Man Who Erased His Name con il nuovo trailer mostrato al Summer Game Fest. Il publisher nipponico riserva ora una notizia che non farà altrettanto contenti gli utenti intenzionati ad acquistare il gioco in formato retail.

Stando a quanto viene riportato da alcuni retailer statunitensi che hanno contattato direttamente SEGA, Like a Dagon Gaiden The Man Who Erased His Name sarà pubblicato esclusivamente in versione digitale.

"Ciao a tutti. Sembra che ci siano state fornite informazioni sbagliate. Abbiamo parlato con i rivenditori che hanno contattato SEGA. Purtroppo possiamo confermare che NON esiste una versione ESRB fisica di Like A Dragon Gaiden. Sarà un titolo solo digitale", recita il cinguettio di KamurochoBros su Twitter. L'ESRB si occupa dei videogiochi pubblicati negli USA, tuttavia è improbabile che una decisione del genere sia limitata al solo mercato nordamericano. Rimaniamo in ogni caso in attesa di una conferma definitiva o di una smentita ufficiale da parte di SEGA. Acquistereste ugualmente il gioco in caso non esca in versione retail?

Nell'attesa di saperne di più al riguardo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Like a Dagon Gaiden The Man Who Erased His Name.