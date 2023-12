Like A Dragon Infinite Wealth arriverà su Xbox Game Pass? Brutte notizie da SEGA

Like A Dragon Infinite Wealth si avvicina sempre di più al suo debutto sul mercato, atteso per il 26 gennaio 2024 su PC e console PlayStation e Xbox. Ma ci sarà spazio anche per un arrivo su Xbox Game Pass subito il giorno di lancio?

Purtroppo per gli abbonati al servizio Microsoft non ci sono buone notizie: SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio non hanno infatti alcun piano per l'uscita dell'ottavo episodio principale della serie Yakuza/Like A Dragon sul Game Pass al day one. A confermarlo ufficialmente è stato Masayoshi Yokoyama, capo di RGG Studio, nel corso di un'intervista con Automaton-Media: "Al momento non ci sono piani per distribuire Infinite Wealth sul Game Pass", conferma Yokoyama. Il prossimo gioco del brand fa dunque l'opposto rispetto a quanto visto lo scorso novembre con Like A Dragon Gaiden arrivato su Xbox Game Pass subito al lancio.

In merito al gioco precedente, Yokoyama ha spiegato che "Gaiden sul Game Pass è stato come offrire il nostro biglietto da visita agli utenti oltreoceano. In altre parole, abbiamo permesso ai neofiti della serie di godersi il gioco e conoscere Kazuma Kiryu. Il Game Pass si è dimostrato un ottimo metodo per spingere i nuovi giocatori a interagire con la serie". Così però non sarà per Infinite Wealth, sebbene nulla vieti che il gioco possa comunque arrivare all'interno del servizio in futuro come già accaduto con tutti i suoi predecessori.

Il prossimo capitolo si prospetta in ogni caso ricchissimo di contenuti: Like A Dragon Infinite Wealth offrirà tanti minigiochi e retrogames, compreso Virtua Fighter 3tb.