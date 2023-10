Like a Dragon Infinite Wealth: attività ed esplorazione nel video che apre l'evento Xbox

La preannunciata partecipazione di Ryo Ga Gotoku Studio tra i protagonisti dell'Xbox Partner Preview si concretizza con il frizzante video gameplay di Like a Dragon Infinite Wealth che apre ufficialmente l'evento mediatico di Microsoft.

Il filmato datoci in pasto da SEGA ci permette di apprezzare l'impegno profuso da Studio RGG nell'erigere un'impalcatura ludica, grafica e narrativa davvero originale, prova ne siano le folli attività mostrate dagli sviluppatori giapponesi nel trailer che ha dato ufficialmente inizio all'evento Xbox del 25 ottobre.

Il nuovo video dimostrativo ci porta idealmente in un resort per farci partecipare alle attività portate avanti da Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, con tanto di scene di gameplay incentrate sull'esplorazione della mappa e sulle numerose professioni da compiere per spezzare il ritmo delle missioni della campagna principale e dei combattimenti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Like a Dragon Infinite Wealth, non prima però di ricordarvi che il nuovo action ruolistico di SEGA e dello studio che ha dato origine alla serie di Yakuza è atteso al lancio per il 26 gennaio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S